Quarto projeto de construtora em Porto Alegre terá apartamentos de R$ 3,3 milhões

Valor geral de vendas (VGV) é estimado em cerca de R$ 110 milhões. Plaenge / Divulgação

Há cinco anos atuando em Porto Alegre, a construtora Plaenge, em parceria com a TGD, prepara seu quarto projeto na Capital. Com valor geral de vendas (VGV) estimado em cerca de R$ 110 milhões, o novo prédio residencial da companhia ficará na Rua Pedro Ivo, 550, no bairro Mont’Serrat, e terá apartamentos de R$ 3,3 milhões, em média.

Considerando os números da Vanguard, que também faz parte do grupo Plaenge, o total de empreendimentos do conglomerado em Porto Alegre chega a 10.

Instalado em terreno de cerca de 1,5 mil metros quadrados, o novo edifício terá torre única e 19 pavimentos, incluindo subsolo e térreo. Ao todo, são 32 unidades, com 172 metros quadrados em sua maioria. Duas residências de 298 metros quadrados na cobertura completam o projeto.

A área comum terá opções como piscina externa, salão de festas, academia e espaço para crianças.

O plano arquitetônico e executivo é assinado pelo Baldasso Arquitetura e Engenharia. O paisagismo é do Creare Paisagismo, enquanto os projetos de interiores, luminotécnica e comunicação visual são desenvolvidos pela Maena Design Conecta. O apartamento decorado leva assinatura do escritório Bohrer Arquitetos.

*Colaborou João Pedro Cecchini