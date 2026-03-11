Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado imobiliário
Notícia

Quarto projeto de construtora em Porto Alegre terá apartamentos de R$ 3,3 milhões

Torre de 19 pavimentos ficará em terreno de 1,5 mil metros quadrados na Rua Pedro Ivo, no bairro Mont’Serrat

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