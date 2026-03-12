Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Exceção à regra
Análise

Quanto os combustíveis subiram onde existe refinaria privada no Brasil

Reajuste da Mataripe elevou gasolina em 11,8% e diesel em até 17,9% para distribuidoras na Bahia

Marta Sfredo

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