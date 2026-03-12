Quanto os combustíveis subiram onde existe refinaria privada no Brasil

Na Bahia, primeira refinaria do Brasil foi privatizada em 2021. Saulo Cruz / Ministério de Minas e Energia / Divulgação

Aumento nos combustíveis no Sudeste ou no Sul significam apenas especulação e ganância. Até agora, mesmo sob pressão, a Petrobras, que abastece esses mercados, não fez qualquer reajuste. No entanto, existe uma região do Brasil a abastecida por uma refinaria privada, a única com capacidade suficiente para influenciar os preços.

A Mataripe (antiga Landulfo Alves, na Bahia) foi privatizada em 2021 e, portanto, não está submetida à política de preços da Petrobras. Saber em quanto a empresa privada elevou os principais derivados pode ajudar a preparar o espírito para um anúncio que vem sendo adiado, mas terá de ocorrer em algum momento se a guerra não tiver um fim rápido – apesar de anunciado, cada vez menos provável.

O reajuste aplicado pela Mataripe para a gasolina foi de 11,8% (o valor cobrado das distribuidoras foi de R$ 2,53 para R$ 2,83). No diesel, o percentual foi maior: 17,4% no caso do S10 (de R$ 3,56 a R$ 4,18) e 17,9% para o S500 (de R$ 3,46 a R$ 4,08). A diferença entre os dois tipos é o teor de enxofre, que no S10 é de 10 partes por milhão, enquanto no outro é de 500.

Sempre é importante lembrar que a posição de mercado das duas empresas é muito diferente. Embora Mataripe seja a segunda maior refinaria do Brasil, atende apenas a Bahia e parte do Nordeste. Sua capacidade corresponde a cerca de 14% do refino nacional, que é a atividade de transformação de óleo bruto em derivados. Significa que os demais 86% estão sob controle da Petrobras. Isso dá maior fôlego à estatal. A proprietária da Mataripe é a Acelen, empresa de energia criada pelo Mubadala Capital, ligado ao fundo soberano de Abu Dhabi.

Existem outras duas refinarias privadas no Brasil. Uma era a Refit, antiga Manguinhos, no Rio. Foi interditada depois da operação Carbono Oculto, que apurou a infiltração de uma facção criminosa na atividade de distribuição e "refino" – a especulação é de que não havia essa atividade, os combustíveis eram importados e só passam pela unidade. A outra, que terá melhor destino, é a Riograndense, de Rio Grande, que caminha para se tornar uma biorrefinaria.