Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A nossa parte
Notícia

Projeto une setores público e privado do RS em agenda de resiliência climática

Iniciativa busca destravar cerca de R$2 bilhões em propostas de reconstrução e adaptação

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS