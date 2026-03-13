Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Investigação sem trégua
Análise

Prisão de Vorcaro mantida dilui tese conspiratória: recuperar perdas deve ser foco

Decisão do STF preserva a instituição e permite avançar para o que importa: repor os prejuízos provocados pelo ex-banqueiro aos pagadores de impostos

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