Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado imobiliário
Notícia

Porto Alegre começa 2026 com alta de 27,1% nas vendas de imóveis

No primeiro mês do ano, Capital registrou 347 unidades vendidas 

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