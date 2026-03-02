Porto Alegre começa 2026 com alta de 27,1% nas vendas de imóveis

Volume mensal negociado ficou 4,5% acima da média anual. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O mercado imobiliário de Porto Alegre encerrou 2025 no positivo e ainda conseguiu acelerar o ritmo no início deste ano. A Capital terminou o primeiro mês de 2026 com 347 imóveis vendidos, alta de 27,1% frente às 273 unidades negociadas em dezembro passado.

Os dados são do Panorama do Mercado Imobiliário, elaborado pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do RS (Sinduscon-RS) em parceria com a Alphaplan Inteligência em Pesquisas e Órulo. O volume mensal de propriedades transacionadas ficou 4,5% acima da média dos últimos 12 meses.

O valor geral de vendas (VGV) de imóveis em Porto Alegre somou R$ 391 milhões em janeiro de 2026, crescimento de 35,8% em relação ao último mês de 2025, mas 1,8% abaixo da média anual.

Janeiro ainda registrou 323 imóveis lançados, contra 190 em dezembro, aumento de 70%. Em lançamento de unidades, a Capital iniciou o ano 6,6% acima da média dos 12 meses anteriores.

O VGV nesse mercado também cresceu e passou de R$ 146 milhões para R$ 180 milhões, alta de 23,3%. Em relação ao último ano, no entanto, ficou 45,6% abaixo da média, o que pode indicar perfil de propriedade lançada com menor preço médio no início deste ano.

*Colaborou João Pedro Cecchini