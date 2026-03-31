Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito oposto
Análise

Por que Trump, contra o que diz querer, incentiva a energia limpa

Dados da Agência Internacional de Energia (IEA) indicam que ciclos de alta relevante no petróleo tendem a elevar investimentos em energias renováveis

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