Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Por que o Tesouro fez inusual intervenção no mercado de títulos públicos

Depois de forte estresse na sexta-feira, nesta segunda houve cancelamento de leilões de venda, com recompra de papéis

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