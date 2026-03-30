Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Por que o RS agora apoia proposta de subvencionar importação de diesel

Conforme secretário-executivo do Ministério da Fazenda, há "conjunto significativo" que teria aceito contribuir por dois meses; quem ficar fora terá de explicar motivo de combustível mais caro

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