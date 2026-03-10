Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Sultan of oil"?
Notícia

Por que o real é menos afetado pela guerra do que outras moedas emergentes

Barril do petróleo está em US$ 90, mas taxa de câmbio segue abaixo de R$ 5,20 graças ao novo perfil de exportador líquido de petróleo 

Marta Sfredo

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