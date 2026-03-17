Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Crise no DF
Análise

Por que o mercado se inquieta com o futuro do BRB

Cobertura de rombo do Banco de Brasília tropeça em obstáculos jurídicos e éticos, com suspeita de conexão com Reag e participação de 15% de Vorcaro no capital

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