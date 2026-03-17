Por que o mercado se inquieta com o futuro do BRB

Banco é do Distrito Federal, mas tem Vorcaro como acionista. Joédson Alves / Agência Brasil

Aprovada com dificuldade na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a capitalização do Banco de Brasília (BRB) tropeça em mais obstáculos. Como a coluna havia relatado, o Banco Central (BC) estimou rombo de R$ 5,5 bilhões, mas a estimativa de perdas é maior, até, do que o aporte aprovado de R$ 6,6 bilhões. No mercado, a projeção vai de R$ 15 bilhões a R$ 20 bilhões.

Há problemas jurídicos, porque a 2ª Vara da Fazenda Pública do DF deu liminar que suspendeu a lei que autorizava o uso de imóveis estatais para reconstituir o patrimônio do banco provocado pelo rombo criminoso causado pelo ex-dono do Master, Daniel Vorcaro. Há questões societárias: o ex-dono do Master tinha quase 15% de participação no capital do BRB, oculta pela holding Titan.

E a solução fácil só na aparência embute embaraços éticos gerais – o uso de bens públicos para cobrir prejuízo causado por agentes privados – e específicos – há crescentes indícios de que o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), não só era parceiro de antigo de Vorcaro como se relacionava com a Reag, investigada por conexão com fação criminosa.

A Polícia Federal (PF) investiga um contrato que o escritório particular de Ibaneis fez com um fundo da Reag em 2024. A empresa de advocacia que pertence ao governador cedeu R$ 38,12 milhões em honorários a receber ao então Reag Legal Claims, que hoje se chama Pedra Azul FIDC.

Parecia fazer sentido, porque "legal claims" são ações judiciais. E o repasse foi o pagamento futuro por vitória em processo do Sindicato dos Servidores do Legislativo Federal (Sindilegis). Ibaneis afirma estar afastado das atividades privadas desde 2018, quando foi eleito para o primeiro mandato.

Mas a trama se complica: a oposição a Ibaneis entrou com representação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo investigação de indícios de "relação econômica privada" entre o governador do DF e a Reag. Na ação, é citado o executivo Marcos Ferreira Costa, que consta nos registros da Comissão da Valores Mobiliários (CVM) como diretor do Pedra Azul. E estava na assembleia de acionistas do BRB que aprovou o aumento de capital do banco com uso de bens públicos.

E se complica ainda mais porque, depois da liquidação do Master, deixar o BRB quebrar não é opção. Se não puder recorrer a patrimônio público do DF, o mais provável é de que uma "solução" acabe no bolso do pagador de impostos, via compra ou absorção parcial pela Caixa. Nem todo o dinheiro que Vorcaro não desperdiça agora, preso em Brasília, é suficiente para inteirar essa conta.