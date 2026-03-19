Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Vantagem conjuntural
Análise

Por que o Brasil ganha R$ 26 bilhões a cada 10% de aumento do petróleo

Aumento de receita com exportação da matéria-prima poderia ser usada como mecanismo de estabilização, desde que com muita transparência, avalia economista do Itaú

Marta Sfredo

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