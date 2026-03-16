Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mudança de situação
Análise

Por que o BC não surpreenderia se adiasse o corte no juro

Em janeiro, Copom avisou que iniciaria agora um ciclo de baixa "em se confirmando o cenário esperado": guerra no Irã mudou de forma drástica a situação

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