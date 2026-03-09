Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Suposições corrosivas
Análise

Por que Moraes tem de se explicar e por que isso não é ataque ao STF

Investigar condutas sobre as quais há suspeitas significa respeitar a instituição que foi crucial para garantir a democracia no Brasil

Marta Sfredo

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