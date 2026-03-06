Por que criação de parque ambiental não deve afetar busca por petróleo no RS

Área não vai muito além de 50 quilômetros da costa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Empresas ainda buscam detalhes com o Ibama, mas a análise preliminar é de que a criação do Parque Nacional do Albardão não vai afetar a busca por petróleo na Bacia de Pelotas. Nos estudos técnicos, o limite máximo da área de proteção ambiental passa pouco de 50 quilômetros da costa.

A menor distância do litoral da pesquisa sísmica da TGS, empresa norueguesa que mapeia o subsolo marítimo para tentar encontrar acumulações de petróleo e gás na região, é de cerca de 95 quilômetros mar adentro, na altura do município de Mostardas.

A área mais próxima no estudo da Shearwater, outra empresa norueguesa que opera na fatia mais ao sul da Bacia de Pelotas, é ainda mais distante da costa: 156 quilômetros do município de Santa Vitória do Palmar.

Ou seja, as áreas de interesse da indústria de petróleo e gás ficam mais afastadas do Parque Nacional do Albardão. Pesquisadores que acompanham a atividade na área petrolífera afirmam que participaram da elaboração da proposta do local de preservação ambiental, e que a prospecção fica "em área mais afastada". A área do Albardão ainda precisa ser confirmada no Diário Oficial.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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