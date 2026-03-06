Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Albardão
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Por que criação de parque ambiental não deve afetar busca por petróleo no RS

Áreas de interesse da indústria de óleo e gás ficam mais afastadas do local de proteção

Marta Sfredo

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