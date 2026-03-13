Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Impacto da guerra
Notícia

Por que aumento de 11,6% no diesel era esperado depois de medidas do governo

Havia expectativa de que, depois do anúncio para amortecer o repasse em cerca de 10%, viria um reajuste de tamanho equivalente

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