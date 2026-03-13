Por que aumento de 11,6% no diesel era esperado depois de medidas do governo

Diesel é foco porque o abastecimento nacional depende de importação. Lionel BONAVENTURE / AFP

No mercado, havia expectativa de que, depois do anúncio para amortecer o repasse em cerca de 10%, viria um reajuste de tamanho equivalente. Segundo a estatal, o diesel sairá de suas refinarias a partir deste sábado (14) a R$ 3,65 por litro. Esse combustível é o foco das preocupações porque o abastecimento nacional depende de importação ao redor de 25% do consumo.

Antes de informar o reajuste, a Petrobras anunciou a adesão à subvenção criada pelo governo para produtores e importadores na quinta-feira (12), que tem previsão de diminuir em R$ 0,32 o preço do litro do diesel. Era uma medida necessária para atenuar o impacto da intervenção do governo nos preços dos combustíveis para os acionistas privados da petroleira.

As cotações internacionais do petróleo dispararam depois do ataque conjunto deflagrado por Estados Unidos e Israel contra o Irã. Nesta sexta-feira, o barril do tipo brent, referência de mercado, segue em US$ 100, valor 40% maior do que o praticado antes da guerra.

*Colaborou João Pedro Cecchini