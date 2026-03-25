Por que a Pastelina vai ficar diferente

Novas roupagens estarão em pontos de ventas a partir de abril. Reprodução / Divulgação

Prestes a completar a expansão da sua fábrica em Porto Alegre, a Pastelina vai mudar sua embalagem. Os pacotes do salgadinho ligado à memória afetiva dos gaúchos vão se manter iguais em sua versão tradicional, mas a roupagem dos demais sabores e da opção integral vai ficar diferente a partir do próximo mês.

A alteração ficará mais perceptível nas cores. Valéria Anhaia, gerente de marketing da Pastelina, diz que a proposta não é mudar muito, mesmo, até porque a empresa fez poucas modificações na embalagem desde a sua fundação, há 76 anos. A mudança deve servir para destacar melhor as variadas versões do salgadinho, o que não fica tão claro nos pacotinhos atuais, conforme a executiva.

— Os sabores queijo, bacon e cebola e salsa foram lançados no mês anterior ao da enchente de 2024. Fomos atingidos e ficamos dois meses parados. Então, não conseguimos trabalhar com os novos sabores, não teve muita divulgação. Alguns consumidores não conseguiam identificar se compravam uma Pastelina de queijo, ou uma de bacon, por exemplo.

Segundo Valéria, 70% do faturamento da marca vem das vendas do salgadinho na versão tradicional. A ampliação da fábrica no bairro Floresta, que está prevista para ser concluída até junho deste ano, vai aumentar a capacidade de produção da Pastelina em 25%, estima a gerente. Hoje, a empresa faz 25 mil pacotinhos por dia. No ano passado, foram fabricados 5 milhões de salgadinhos.

*Colaborou João Pedro Cecchini

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