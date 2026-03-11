Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Tentativa frágil
Análise

Por que a maior liberação de reservas da história não mexeu com a cotação do petróleo

Liberação equivale a quatro dias de consumo global, volume considerado insuficiente para estabilizar preços do barril

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS