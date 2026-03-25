Polêmico empresário que se candidatou a comprar complexo no RS agora vê risco de império ruir

Tanure vendeu participações e perdeu outras por execução de garantias. Linkedin / Reprodução

Até hoje não se sabe ao certo porque fracassou a negociação entre um fundo do polêmico empresário Nelson Tanure e a Novonor (ex-Odebrecht), controladora da Braskem. Caso tivesse avançado – já havia sido autorizado até no órgão regulador da concorrência –, a situação do polo petroquímico de Triunfo poderia estar ainda mais delicada do que já está. Especializado em comprar negócios em dificuldades, Tanure investiu em cerca de duas centenas de empresas.

Um dos alvos da segunda fase da operação Compliance Zero, agora enfrenta o risco de ruína do império que criou. Com parte de seus bens congelados, dificuldade em obter crédito e perfil alavancado que dava como garantia de um negócio ações de outro, está sendo obrigado a vender pedaços de empresas e participações. Já repassou quase toda sua fatia na petroleira nacional Prio. Em outros casos, nem deu tempo: credores executaram a garantia de ações de nomes como a Alliança, empresa da área de saúde, e a Light, concessionária de energia do Rio de Janeiro.

E segue investigado por ser o suposto "sócio oculto" de Daniel Vorcaro no Master. Na semana passada, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, o fundador da Esh Capital, Vladimir Timerman, afirmou que Tanure é o "verdadeiro dono" do banco liquidado. Em notas, Tanure afirmou que "nunca foi sócio, controlador ou beneficiário, direto ou indireto, do Banco Master, tendo mantido com a instituição apenas relações comerciais legítimas".

Tanure e Vorcaro tinham participações em várias mesmas empresas. Um relatório técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apontou que os dois atuaram de forma "coordenada" e "interdependente" para inflar o preço das ações da empresa de serviços ambientais Ambipar, que está em recuperação judicial.

A agência americana especializada em finanças Bloomberg relata ter tido acesso a documentos que mostram que Tanure investiu ao menos R$ 1,6 bilhão no Master desde 2020, por meio de veículos de investimento e uma empresa offshore.