Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Petróleo volta a US$ 100, dólar retoma nível de R$ 5,20 e bolsa despenca

Cotação do barril do tipo brent acumula alta de quase 40% desde o início da guerra no Oriente Médio

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