Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Fechou, e agora?
Notícia

Petróleo volta a disparar quase 9%, dólar e bolsa acionam modo cautela

Cotação do barril do tipo vai a US$ 93 após bloqueio ao Estreito de Ormuz, superando previsões feitas no início da semana

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