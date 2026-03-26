Petróleo tem alta forte e pressiona dólar e bolsa no Brasil

Moeda americana fechou no maior patamar desta semana. Marcos Santos / USP Imagens

Sem novas indicações de que a guerra no Oriente Médio vai terminar, o dólar se fortaleceu nesta quinta-feira (26) e subiu 0,69% frente ao real, para R$ 5,256. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, também sentiu o aumento de incertezas e caiu 1,45%, para 182,7 mil pontos.

O petróleo avançou cerca de 5% e chegou a ficar perto do patamar de US$ 110 durante o dia. Às 17h, a cotação do barril do tipo brent, referência internacional, estava em US$ 107,51, maior nível em cerca de uma semana.

Após contatos iniciais indiretos entre Estados Unidos e Irã na véspera, o presidente Donald Trump afirmou que não tinha certeza se estava "disposto a fazer um acordo com os iranianos para pôr fim à guerra". À agência de notícias Reuters, um alto funcionário do país persa argumentou que a proposta americana para pôr fim a quase quatro semanas de conflito é "unilateral e injusta".

No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerada a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,44% em março de 2026. O resultado ficou acima do esperado por economistas. As projeções indicavam alta de cerca de 0,3%. Isso elevou o nível de risco no mercado local e empurrou para baixo o desempenho dos ativos brasileiros.

*Colaborou João Pedro Cecchini