Petróleo sobe a US$ 110 com ataques à infraestrutura no Irã; dólar e bolsa caem

Desde o início do dia, petróleo ronda patamar de US$ 110. Philippe LOPEZ / AFP

Depois de ficar boa parte da semana no nível de US$ 100, a cotação do barril do tipo brent, referência internacional, subiu um andar nesta sexta-feira (27) e alcançou US$ 113,01 às 17h. O mau humor no mercado de petróleo contaminou a bolsa no Brasil, que caiu 0,64%, para 181,5 mil pontos, mas não abalou o câmbio. O dólar desceu 0,28%, para R$ 5,241.

Apesar de Donald Trump ter adiado de novo sua ameaça de destruir a infraestrutura elétrica do Irã na última quinta-feira (26), Estados Unidos e Israel atacaram uma usina de processamento de urânio e duas siderúrgicas no Irã nesta sexta-feira. O ministro da Defesa israelense também ameaçou "intensificar e expandir" os ataques contra o país persa.

Com um fim de semana à frente. quando os mercados estarão fechados, investidores buscaram se proteger do temor da escalada de tensões no Oriente Médio. Esse movimento retirou recursos da bolsa brasileira.

Após anunciar prejuízo de R$ 10,3 bilhões no último trimestre do ano passado, a Braskem viu suas ações despencarem 10,74% nesta sexta-feira. O relatório financeiro da petroquímica teve alerta dos auditores para "dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia". A empresa está em processo de venda e com expectativa de reestruturar sua dívida, mas ainda assim investidores deram peso ao alerta.

*Colaborou João Pedro Cecchini