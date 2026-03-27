Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Petróleo sobe a US$ 110 com ataques à infraestrutura no Irã; dólar e bolsa caem

Ações da Braskem, que teve prejuízo de R$ 10,3 bilhões no último trimestre de 2025 apresentado nesta sexta-feira, despencaram 10%

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