Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Petróleo sobe 11% em dois dias, dólar vai a R$ 5,265 e bolsa despenca

Reações negativas refletem o tamanho da incerteza que o conflito dissemina, com pressão global sobre preços e risco para ciclo de baixa de juro no Brasil

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