Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Modo pausa"
Notícia

Petróleo segue na "banda de guerra", dólar e bolsa pararam para olhar

Nem maior liberação de estoque estratégicos da história provocou mudança significativa na cotação do barril, mercado financeiro também espera desdobramentos

Marta Sfredo

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