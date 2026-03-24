Petróleo se mantém em US$ 100; dólar e bolsa esperam sinais claros

Na máxima, moeda americana chegou a R$ 5,28. Carlos Severo / Fotos Públicas

O alívio pleno no mercado financeiro durou pouco. Depois de cair 1,29%, o dólar retomou a alta nesta terça-feira (24) e oscilou 0,27% para cima, para R$ 5,254. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, que havia disparado 3,24% na véspera, marcou passo, variando 0,32%, também para cima, em 182,5 mil pontos.

Os sinais mistos dos indicadores refletiram a incerteza nas negociações para acabar com a guerra no Oriente Médio. Uma "alta fonte" do Irã disse à CBS News, depois à CNN, que houve contato com os Estados Unidos, mas os ataques militares seguem ocorrendo na região.

O petróleo se manteve próximo ao patamar de US$ 100. Às 17h, a cotação do barril do tipo brent, referência internacional, estava em US$ 103,57.

No Brasil, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) publicada nesta terça-feira provocou leituras distintas. Um grupo de analistas identifica espaço para a manter o ciclo de baixa do juro, outro avalia que o BC manteve, adequadamente, a dúvida no ar.

*Colaborou João Pedro Cecchini