Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Modo pausa"
Notícia

Petróleo se estabiliza à espera de sinais do fim da guerra, bolsa sobe

Após variação de cerca de 20 pontos percentuais, preço do barril segue no mesmo patamar de ontem, com sobe-e-desce ao longo do dia, 26% acima do que estava antes do ataque ao Irã 

Marta Sfredo

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