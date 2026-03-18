Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Petróleo se aproxima de US$ 110; dólar sobe e bolsa cai antes do Copom

Com tensões no Oriente Médio, barril tem alta; decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil movimentam câmbio e ações

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