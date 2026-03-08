Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reabertura com susto
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Petróleo passa de US$ 100 e torna inevitável repasse para gasolina e diesel no Brasil

Desde os ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã até a noite deste domingo, cotação acumula alta de 48%

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