Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado
Notícia

Petróleo modera disparada, dólar avança sem passar de R$ 5,20 e bolsa... sobe?

Preço do petróleo subiu 6,68% e ações da Petrobras valorizam cerca de 4,5%, impactando o Ibovespa

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS