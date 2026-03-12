Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

"Estratégia Mosaico"
Análise

Petróleo foi a US$ 100 outra vez com ataque a navios

Novos ataques do Irã a navios pressiona a cotação em movimento que não é só mais efeito colateral, mas parte da contraofensiva

Marta Sfredo

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