Petróleo estaciona, dólar cai a R$ 5,21 e bolsa sobe em correção de excessos

Na mínima, moeda americana chegou a R$ 5,194, mas retornou ao patamar de R$ 5,20. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Após disparar cerca de 11% em dois dias como efeito da guerra deflagrada pelo ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã, a cotação do petróleo variou menos nesta quarta-feira (4). O barril do tipo brent, referência internacional, chegou a atingir máxima de US$ 84,39 pela manhã, mas voltou a recuar e, no final da tarde, oscilava 0,11% para baixo, para US$ 81,31.

A pressão sobre o petróleo perdeu força mesmo com nova rodada de ataques e ameaças entre EUA, Israel e Irã. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que o governo de Donald Trump fornecerá apoio aos petroleiros que transitam pelo Golfo Pérsico. E lembrou que existem reservas robustas para suportar o curto prazo:

— Os ​mercados de petróleo bruto estão muito ​bem abastecidos. Há centenas de milhões de ⁠barris armazenados em alto-mar. Mas, ​mais ‌importante ainda, faremos uma série de anúncios.

Dólar e bolsa repetiram o movimento de melhora observado no mercado de petróleo. Depois de experimentar o patamar de R$ 5,30 na véspera, a moeda americana caiu 0,89% e fechou em R$ 5,218. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, subiu 1,24%, para 185,3 mil pontos.

Nesses dois casos, o mercado apontou como causa um ajuste de excessos na véspera. Na terça-feira (3), o dólar saltou 1,9% e a bolsa despencou 3,28%. Com menor tensão no petróleo, o risco global diminuiu, o que contribuiu para o bom desempenho dos ativos brasileiros.

*Colaborou João Pedro Cecchini