Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Petróleo estaciona, dólar cai a R$ 5,21 e bolsa sobe em correção de excessos

Barril disparou 11% nos dois dias anteriores, mas pressão sobre cotação diminuiu nesta quarta-feira

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