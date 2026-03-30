Petróleo em US$ 113, bolsa em alta e dólar parado: como assim?

Petróleo subiu para o nível de US$ 110 na última sexta-feira. MIGUEL RIOPA / AFP

A especulação sobre uma eventual invasão por terra no Irã fez o petróleo ultrapassar outra barreira, a dos US$ 110, e ficar por lá. Às 17h desta segunda-feira (30), o preço do barril do tipo brent, referência mundial, estava em US$ 113,78. Mesmo assim – ou por isso? –, a bolsa subiu 0,53%, para 182,5 mil pontos, e o dólar fechou sem muita variação, relativamente estável (+0,12%, para R$ 5,248).

O Ibovespa teve forte volatilidade ao longo do dia. Pela manhã, o principal índice da bolsa havia alcançado 184 mil pontos. Murchou até 181 mil para retomar tração mais para o final do pregão. O câmbio também oscilou bastante, de R$ 5,22 a R$ 5,27.

O movimento da bolsa foi, como em outros dias desde que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, baseado na alta das empresas que exportam matérias-primas básicas. Além da óbvia Petrobras, a Vale também tem boa valorização – até superior. O mercado costuma valorizar as ações da estatal petroleira quando tem expectativa de aumento de preços dos combustíveis. Agora que a cotação do barril está há cerca de 20 dias acima de US$ 100, não se trata mais de uma "volatilidade passageira", que a Petrobras costuma absorver.

Mesmo assim, é curioso que o mercado financeiro surfe em um oceano de incertezas. Ao mesmo tempo em que menciona a possibilidade de invasão por terra e manda 3,5 mil soldados americanos ao Irã, Donald Trump fala em acordo, um mês depois dos primeiros ataques.

A porta-voz da Casa Branca ainda acrescentou que se mantém a perspectiva de duração do conflito de quatro a seis semanas e que Trump deseja fechar um acordo antes de 6 de abril. Vai ser preciso um pequeno milagre de Páscoa.

*Colaborou João Pedro Cecchini