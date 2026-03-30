Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Petróleo em US$ 113, bolsa em alta e dólar parado: como assim?

Cotação do barril se mantém acima de US$ 110 por cerca de 20 dias, Ibovespa vive dia volátil, mas positivo

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