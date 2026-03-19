Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Petróleo dispara e volta, dólar e bolsa se unem ao Copom na cautela

Barril do tipo brent, referência internacional, chegou a US$ 118,5, mas retornou a US$ 107,18 no final desta tarde 

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