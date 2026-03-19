Petróleo dispara e volta, dólar e bolsa se unem ao Copom na cautela

Cotação do petróleo manteve patamar da véspera. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Após chegar a US$ 118,5 na madrugada, a cotação do petróleo voltou para baixo de US$ 110, onde havia chegado na véspera. O salto havia ocorrido depois do ataque do Irã a Ras Laffan, considerado o principal centro de processamento e exportação de gás natural do Catar. Esse complexo está para o mercado de gás natural liquefeito (LGN) o que o Estreito de Ormuz representa para o tráfego de petróleo: responde por um quinto das exportações do material no planeta.

Por isso, se o petróleo saltou, o gás deu um triplo twist carpado: chegou a disparar 35%, embalado também pela ameaça de Donald Trump de "destruir" o campo de gás de South Pars, no Irã, se houvesse novo ataque contra instalações de gás no Catar. Só que o ataque iraniano já havia sido uma retaliação a um bombardeio de Israel a South Pars, o que suscitou uma das publicações mais estranhas de Trump em sua Truth Social. E o campo do Irã está colado em outro campo no Catar.

Depois que entendeu o imbróglio, o presidente americano afirmou que os EUA "não tinham conhecimento desse ataque específico" e que "NENHUM OUTRO ATAQUE SERÁ FEITO POR ISRAEL (assim mesmo, em letras maiúsculas) contra este importantíssimo e valioso Campo de Gás de South Pars". Embora tenha suscitado várias dúvidas, o "aviso" ajudou a trazer a cotação do petróleo do tipo brent, referência internacional, para US$ 107,18 no final desta tarde.

Enquanto o mundo tentava entender como estão as relações entre EUA e Israel e qual o impacto disso na duração da guerra, no Brasil o mercado financeiro aderiu à estratégia "serenidade e cautela" do Banco Central. Achou até espaço para algum alívio – tão pequeno quanto o corte da Selic na véspera. O dólar caiu 0,58%, para R$ 5,215, e a bolsa subiu 0,35%, para 180,2 mil pontos.

*Colaborou João Pedro Cecchini