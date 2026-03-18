Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Outra vez
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Perda para o RS com isenção de ICMS a diesel seria de R$ 60 milhões, "muito", segundo a Fazenda

Resposta oficial será dada pelo conjunto dos secretários na próxima semana, mas Pricilla Santana avalia que "é muito significativo para a gente abrir mão"

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