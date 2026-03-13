Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Percepção de guerra longa mantém petróleo em US$ 100, leva dólar a R$ 5,31 e à queda na bolsa

Sem perspectiva de baixa na cotação do barril, mercado refaz contas para a Selic e provoca disparada nos juros futuros

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