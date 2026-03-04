Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Fraudes em cadeia
Análise

Pedido de prisão de Vorcaro implica ex-diretor do BC na gestão Campos Neto

Paulo Sérgio Neves de Souza, que comandava a área de Fiscalização, e Belline Santana foram afastados do BC e apontados em decisão de André Mendonça como "empregados" de Vorcaro

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