Pedido de prisão de Vorcaro implica ex-diretor do BC na gestão Campos Neto

Sindicância do BC havia afastado servidores cujo envolvimento ganhou novos indícios. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Entre as revelações que se seguiram à prisão de Daniel Vorcaro, estão detalhes do envolvimento de altos funcionários do Banco Central (BC). A nova fase da operação Compliance Zero levou ao afastamento definitivo de Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, ambos funcionários de carreira que já haviam sido suspensos com base em informações da sindicância interna da instituição. Deveriam garantir a estabilidade do mercado financeiro.

Souza foi diretor de Fiscalização na gestão de Roberto Campos Neto, entre 2017 e julho de 2023, quando foi substituído por Ailton de Aquino. A compra do banco Máxima por Vorcaro foi aprovada no BC em 2019. A diretoria é a mais alta hierarquia abaixo da presidência, com direito a cadeira no Comitê de Política Monetária (Copom). Belline comandava o Departamento de Supervisão Bancária. Agora, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, ambos terão de usar tornozeleira eletrônica.

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Segundo as conclusões da PF citadas na decisão de Mendonça, ambos atuavam como "empregados/consultores" de Vorcaro. Repassavam informações, revisavam documentos que seriam entregues ao BC e orientavam como Vorcaro deveria se comportar em reunião com Campos Neto.

Em um dos trechos, o relato da PF citado por Mendonça aponta "outro forte indício de que Vorcaro corrompia Paulo Sérgio" . Trata-se de "viagem que (...) faria aos parques de diversão localizados em Orlando". O texto prossegue: "Vorcaro chega a comentar em mensagem reproduzida na fl. 54 que precisaria "arrumar guia pra essas pessoas".

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A PF aponta "indícios de que Paulo Sérgio (o ex-diretor) tenha recebido vantagens indevidas (...) por meio de mecanismos indiretos e estruturas financeiras destinadas a ocultar a natureza ilícita dos pagamentos". Em outra mensagem reproduzida, o cunhado do ex-dono do Master, Fabiano Zettel, escreve: "Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?”. "Ok" é a resposta de Vorcaro.

Conforme a investigação, o ex-dono do Master "coordenou a articulação de mecanismos destinados à formalização de contratos simulados de prestação de serviços, por intermédio de empresa de consultoria, utilizados para justificar transferências financeiras efetuadas em favor dos servidores públicos vinculados ao Banco Central, à título de contraprestação pela 'assessoria' privada que forneciam".

Campos Neto havia sido convidado para um depoimento à CPI do Crime Organizado na terça-feira (3), mas obteve habeas corpus do STF para prestar informações por escrito. Com os novos detalhes, é possível que seja pressionado a depor de forma presencial. O fato de Neves de Souza ter sido diretor durante sua gestão não significa cumplicidade do então presidente do BC, mas é no mínimo constrangedor, dado que o Master só foi liquidado na gestão seguinte.