 "Para qualquer mortal, seria enriquecimento ilícito", diz servidor que estuda supersalários

Marta Sfredo

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Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

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Autor de análise de pagamentos acima do teto constitucional no Brasil e em 11 países estima que o gasto nacional chegue a R$ 40 bilhões por ano

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