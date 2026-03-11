Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Impasse bélico-logístico
Notícia

Ou Trump acaba com a guerra ou o impacto econômico pode acabar com Trump

Presidente americano acenou com fim do conflito quando petróleo acumulava alta de quase 50%. Sem liberação da produção e do tráfego, inflação pode devorar suas chances eleitorais 

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS