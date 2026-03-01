Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Risco de choque
Notícia

Opep amplia produção para tentar amenizar alta do petróleo

Cartel eleva meta de produção em 206 mil barris diários após fechamento do Estreito de Ormuz; volume é baixo ante demanda global de 100 milhões barris ao dia

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