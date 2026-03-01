Opep amplia produção para tentar amenizar alta do petróleo

Navios se acumulam no entorno do Estreito de Ormuz. GIUSEPPE CACACE / AFP

Com acúmulo de navios no Golfo Pérsico, a Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) decidiu neste domingo (1º), ampliar sua meta de produção de petróleo bruto em 206 mil barris por dia (bpd) para abril. O fechamento da passagem de cerca de 20% do tráfego global da matéria-prima foi anunciado pela Guarda Revolucionária do Irã.

A medida é uma tentativa de amenizar o possível impacto nos preços da matéria-prima a partir da retomada dos mercados nos quais se transaciona o produto. No entanto, conforme a consultoria Rystad Energy, o volume não é considerado relevante para a atual demanda global, ao redor de 100 milhões de bpd.

A Arábia Saudita já vinha aumentando suas exportações nas últimas semanas, com remessas atingindo seu maior nível em três anos, indicando que parte do ajuste de oferta já estava em andamento antes da escalada material do conflito. É bom lembrar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça ações militares contra o Irã há meses.

A capacidade efetiva de ampliação na produção está em torno de 3,5 milhões de barris por dia, mas a Opep optou por fazer apenas um pequeno aceno ao mercado. Tenta graduar a ampliação para manter a capacidade de responder a uma interrupção do tráfego por período prolongado.

Os preços globais do petróleo são definidos pelas transações na ICE Europe Futures (Internacional Exchange), com sede em Londres. É onde são negociados contratos para entrega da matéria-prima. Os mais imediatos são para abril – daí a sinalização da Opep ser para o mesmo mês. Desde o início do ano, a cotação já saltou 19,95%.

O que é o Estreito de Ormuz?

Localizado entre o Irã, ao norte, e Omã, ao sul, liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. Em sua parte mais afunilada, tem 39 quilômetros de largura. Não parece tão pouco, mas a passagem de gigantes navios petroleiros exige grande profundidade. Por isso, só existem duas faixas de navegação, com três quilômetros de largura – uma para cada sentido da navegação.

Por que Irã tem o controle?

Por que boa parte do estreito fica na costa do país. O Irã comanda a parte norte do estreito, enquanto Omã e os Emirados Árabes são responsáveis pela parte sul, pelo mesmo motivo. As faixas por onde passam os navios comerciais são consideradas águas internacionais, segundo o direito internacional marítimo definido pela ONU. No papel, o Irã não poderia bloquear a passagem. Na prática, como os corredores de navegação são estreitos, deixam as embarcações na mira de mísseis e drones.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo