Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A grande questão
Análise

O que poderia revelar uma delação de Daniel Vorcaro

Mecanismo premiado costuma ser destinado a apontar o topo da organização criminosa, mas se identificar agentes públicos e permitir recuperar perdas, pode valer redução de pena

Marta Sfredo

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