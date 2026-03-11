Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Fora dos tribunais
Análise

O que há em comum entre os pedidos de recuperação extrajudicial de grandes empresas

Pedido da Raízen é o maior já registrado no Brasil nessa modalidade que vem crescendo nos últimos anos

Marta Sfredo

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