Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ação extrema
Notícia

O que diz empresa gaúcha alvo de pedido de falência por ser devedora contumaz

A providência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi motivada pelo aumento das dívidas tributárias da Embanor, que chegaram a R$ 34 milhões

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