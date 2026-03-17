O que ainda falta para acordo Mercosul-União Europeia entrar em vigor no Brasil

Sede da Comissão Europeia fica em Bruxelas, na Bélgica. KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Com a promulgação pelo Congresso do acordo de livre-comércio entre União Europeia (UE) e Mercosul, cresce a expectativa pela entrada em vigor de suas regras, ainda que de forma provisória. A previsão para a vigência efetiva é de pouco mais de um mês, mas o que ainda falta ocorrer para que isso se confirme?

A etapa formal que ainda falta é a chamada "troca de notas". É uma comunicação bilateral entre os países do Mercosul que já ratificaram o tratado e a UE, como Brasil, Argentina e Uruguai. No Paraguai, ainda falta a aprovação na Câmara dos Deputados. E como a Bolívia não participou das tratativa de duas décadas, não vai aderir nessa etapa.

Não há necessidade esperar a aprovação no Paraguai para que os termos do acordo passem a valer para o Brasil, mas como já enfrenta certa insegurança jurídica – em tese, existe risco de uma rejeição futura no Parlamento Europeu – a UE parece indicar que todos os parceiros latinos tenham acesso ao mesmo tempo a cláusulas como a de cotas de exportação ao bloco europeu de produtos agropecuários.

A decisão de implementar o acordo de forma provisória, o que não é usual, foi tomada pela Comissão Europeia, estrutura que corresponde ao Poder Executivo do bloco.

Como funciona a UE

Integrantes

Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chéquia (República Tcheca), Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Romênia e Suécia.

Conselho Europeu

Formado por chefes de Estado e de governo, é o órgão supremo da hierarquia. Decisões cruciais exigem consenso, ou seja, aprovação de todos. Como a resistência de França, Irlanda e Polônia tornou impossível chancelar a parte mais política do acordo com o Mercosul por essa via, a opção foi levar ao Parlamento, que enviou os termos para análise do Tribunal de Justiça.

Comissão Europeia

Como a grande maioria dos países da UE é parlamentarista, sua estrutura administrativa também é. O Conselho representa a chefia de Estado, responder por decisões estratégicas e representação formal. A chefia de governo, ou seja, a gestão do dia a dia, é da Comissão Europeia, um gabinete chefiado hoje pela alemã de origem belga Ursula von der Leyen.

Parlamento Europeu

É o Poder Legislativo do bloco, formado por integrantes eleitos só para essa representação. Tem três sedes: a oficial fica em Estrasburgo (França, foto acima), onde ocorrem sessões mensais, mas reuniões de comissões e de grupos políticos ocorrem em Bruxelas (Bélgica). Ainda existe um secretariado-geral em Luxemburgo. Essa distribuição, nada prática, tem origens históricas e foi resultado de disputa de poder interno no bloco.

Tribunal de Justiça

Criado em 1952, é a Corte suprema da UE, responsável por garantir que a legislação do bloco seja aplicada da mesma forma em todos os países e que todos respeitem o direito europeu. Tem um juiz de cada um dos 27 países e 11 advogados-gerais. Tem sede em Luxemburgo.

O acordo Mercosul-UE

A origem

As primeiras tentativas ocorreram em 1999. Houve anúncio com assinatura de termo em 2019, sem efeito prático. Em dezembro de 2024, Mercosul e UE voltaram a anunciar desfecho positivo, também sem consequência efetiva.

O que prevê

O que foi aprovado no Conselho é a parte econômica do tratado, ou seja, um acordo de livre-comércio. Isso significa a retirada de barreiras para exportações e importações entre os 27 países da UE e os cinco do Mercosul. A base é a redução, nos dois lados, dos impostos de importação.

O tamanho

Os dois blocos reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) ao redor de US$ 22 trilhões.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo