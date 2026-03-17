Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Próximos passos
Análise

O que ainda falta para acordo Mercosul-União Europeia entrar em vigor no Brasil

Previsão é para maio porque falta uma etapa formal mesmo para a vigência provisória anunciada pela Comissão Europeia

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