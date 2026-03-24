O impacto da guerra que o BC teme como pior do que a inflação

Expectativas desancoradas exigem "maior restrição monetária e por mais tempo", avisa o BC. Lula Marque / Agência Brasil/Divulgação

Um dos poucos trechos da ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de quarta-feira passada (18) que já não estava contemplado no comunicado explicita um temor maior do que o do aumento da inflação como principal impacto da guerra no Irã.

No texto estendido publicado nesta terça-feira (24), ao detalhar as possíveis consequências da guerra sobre a inflação, os diretores explicitam a preocupação com "eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada" e "uma desaceleração global mais pronunciada decorrente do choque de comércio e de um cenário de maior incerteza".

A tradução do coponês para o português é de que uma alta duradoura do preço do petróleo pode provocar uma desaceleração global. A palavra usada ainda é a mais benigna, mas fundo afora já se discute uma recessão planetária como risco da manutenção do preço da matéria-prima por muito tempo em US$ 100 ou acima. Neste início de manhã, o barril do tipo brent segue em US$ 103, com leve tendência de alta.

É claro que a ata reforça o cenário de incerteza já traçado no comunicado e deixa "guerradependentes" as próximas decisões. Mas há outra advertência que não havia aparecido na versão mais curta sobre o corte simbólico de 0,25 ponto percentual. A ata avisa que "em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado".

É um recado para que o mercado recalibre suas expectativas sobre a Selic no final do que ainda se espera que seja um ciclo de baixa, mas com nada garantido. De fato, parece que foi otimista a reação inicial do mercado de calibrar a Selic de 12,25% para 12,5% no final do ano.

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