Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ata do Copom
Análise

O impacto da guerra que o BC teme como pior do que a inflação

Copom aponta risco de desaceleração econômica global por alta duradoura do petróleo e reforça cenário de juro alto por mais tempo

Marta Sfredo

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