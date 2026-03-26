Bairro em Canoas terá dois novos condomínios de R$ 315 milhões e praia artificial

Após décadas de impasse, o bairro planejado The Garden, projetado em Canoas pela Melnick Arcadia, terá seus três primeiros condomínios e um clube entregues nesta quinta-feira (26). A nova fase do empreendimento, chamada de The Garden New Edition, prevê mais cinco condomínios, entre os quais dois serão apresentados hoje.

Com 69 hectares de área total, quase 700 mil metros quadrados, o bairro planejado fica em um terreno próximo ao ParkShopping e ao Parque Getúlio Vargas. Na etapa entregue, teve 399 lotes adquiridos, movimentando R$ 450 milhões.

O lançamento do The Garden New Edition será dividido. Num primeiro momento, serão oferecidos dois condomínios de 150 lotes cada, com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 315 milhões.

A previsão de entrega da primeira fase é de 30 meses. O projeto ainda inclui mais um clube, com praia artificial.

*Colaborou João Pedro Cecchini