Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Bairro em Canoas terá dois novos condomínios de R$ 315 milhões e praia artificial

Nova fase de empreendimento será apresentada nesta quinta-feira

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