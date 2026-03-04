Novas evidências de conexão entre Master e Reag, suspeita de conexão com PCC

Teias do Master e da Reag se aproximam com nova operação. sauloangelo / stock.adobe.com

Nas 48 páginas da decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), há uma grande quantidade de revelações. Uma delas reforça a conexão entre o Banco Master e a Reag, já investigada na operação Carbono Oculto por suspeitas de ligação com a facção criminosa PCC.

Mendonça cita um trecho em que a Polícia Federal (PF) relata ter descoberto ocultação de "recursos bilionários em nome de terceiros", só descoberta na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em janeiro. Conta ter bloqueado "a impressionante quantia de R$ 2.245.235.850,24".

Onde estava essa dinheirama toda? Conforme a PF, na "conta do genitor de Daniel Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro, junto à empresa CBSF DTVM, mais conhecida como Reag". Segundo o relato, a organização continuava a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros mesmo depois da libertação do ex-dono do Master, em 28 de novembro de 2025.

A PF reforça que "enquanto o Fundo Garantidor de Crédito sangrava para cobrir o rombo bilionário deixado pelo Banco Master no mercado financeiro", Vorcaro "ocultava de seus credores e vítimas mais de 2 bilhões de reais junto a empresa conhecida por lavar dinheiro das mais perigosas organizações criminosas do Brasil, conduta ilícita que se perpetuou mesmo após ter sido posto em liberdade".

Conforme a PF, existe mais de uma centena de celulares apreendidos dos quais essas informações estão sendo extraídas. Só de Vorcaro, são 5%. E o que se sabe até agora corresponderia a 10% do que está sendo analisado.