Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Fraudes em cadeia
Análise

Novas evidências de conexão entre Master e Reag, suspeita de conexão com PCC

Relato aponta ocultação de R$ 2,2 bilhões em contas  do pai de Daniel Vorcaro descoberta só depois da segunda fase da operação Compliance Zero

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