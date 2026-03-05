Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Saldo comercial
Notícia

No último mês do tarifaço de 50%, vendas do RS aos EUA caem 31,3%

 Suprema Corte americana considerou ilegais tarifas aplicadas por Donald Trump no último dia 20

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