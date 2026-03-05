No último mês do tarifaço de 50%, vendas do RS aos EUA caem 31,3%

Vendas do RS aos EUA somaram US$ 108 milhões no mês passado. LUIS ROBAYO / AFP

As exportações do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos caíram 31,3% em fevereiro, último mês em que os produtos brasileiros pagaram tarifaço de 50% para entrar no mercado americano. Dados publicados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) mostram que, nesse período, as vendas somaram US$ 108 milhões ante US$ 157,2 milhões em fevereiro do ano passado.

Em nível nacional, as exportações para os EUA diminuíram de US$ 3,2 bilhões, em fevereiro de 2025, para US$ 2,5 bilhões, no mesmo mês deste ano, queda de 20,4%.

O efeito da redução de 40 pontos percentuais na taxação sobre produtos brasileiros não apareceu, porque empresas ainda buscam reconquistar os clientes americanos depois de seis meses de barreira comercial mais elevada. No acumulado desse período, os embarques do RS para os EUA reduziram 36,5%.

Os envios de transformadores do RS para os EUA, que duplicaram no ano passado, inverteram o sinal e despencaram à metade (-47,8%) em fevereiro de 2026, de US$ 28,9 milhões para 15,1 milhões. Empresas com unidade no Estado também venderam menos armas e munições (-69,8%), madeira (-58,4%) e calçados (-16,7%).

O RS terminou fevereiro com saldo comercial positivo de US$ 414,1 milhões, 24,5% menor do que o resultado verificado no mesmo mês do ano passado.

*Colaborou João Pedro Cecchini