No South Summit, empreendedor de 71 anos faz pitch de protetor solar "verde"

Apresentação de Allard Marx está marcada para esta quinta-feira (26). Marta Sfredo / Agencia RBS

A primeira visita ao Brasil de Allard Marx, fundador da Aethic, é parte do programa Eureka, da União Europeia (UE). Filho de holandeses, nasceu na Itália e, aos 71 anos, fará um pitch – em um cenário dominado pela geração Z – no South Summit para conquistar investidores para seu projeto de produção de protetores solares que não prejudicam o ambiente, especialmente os corais.

É a sua primeira vez no Brasil?

É a minha primeira vez no Brasil. Cheguei há três dias em São Paulo e vim ontem (terça-feira) para Porto Alegre.

E o que trouxe você ao South Summit?

Vim ao South Summit com a delegação da Eureka Network da UE. Vinte e sete empresas da Europa foram selecionadas para vir e mostrar nossas inovações. Doze das 27 foram autorizadas a fazer apresentações. Então, amanhã (quinta-feira) farei uma breve apresentação às 17h. Tenho quatro minutos para contar minha história.

Qual é a sua história?

Protegemos a pele das pessoas sem prejudicar a vida no oceano. O primeiro ponto sobre a proteção da pele das pessoas é saber quão fortes são os raios UV. Temos um aplicativo que, por meio de dados de satélite, pode informar com precisão a intensidade dos raios UV neste exato momento. Combinando com características pessoais da sua pele e sua sensibilidade ao sol, podemos dizer por quanto tempo você pode ficar no sol, para que possa regular sua exposição. Cerca de 30% das pessoas ainda sofrem queimaduras solares todos os anos, porque não sabem a intensidade do sol, não aplicam protetor solar. Também temos o único protetor solar do mundo comprovado e patenteado para proteger sua pele sem matar a vida marinha, e temos a patente para o Brasil.

A maioria dos produtos de proteção é prejudicial ao meio ambiente?

Sim, porque ou são tóxicos ou ativam um vírus nos corais, fazendo com que morram. De todos os corais que morrem em um ano, 10% das mortes são causadas por protetores solares em todo o mundo. E os corais cobrem apenas 0,1% do fundo do oceano, mas sustentam 25% da vida marinha. Portanto, quando matamos os corais, começamos a matar toda a cadeia alimentar, tudo no oceano.

Como é trazer sua ideia ao sul da América do Sul?

Não é estranho. Tive sorte, viajei muito na minha vida, é minha primeira vez aqui, mas sei que a aparência é importante na cultura brasileira. As mulheres se preocupam muito com a pele e com a aparência. É também questão de saúde, porque se você se queimar com o sol, danifica e envelhece a pele

Você sabia que o Rio Grande do Sul tem índice muito alto de câncer de pele?

Não sabia. Gostaríamos de ajudar.

Quais são seus principais mercados?

Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático. Fornecemos para hotéis.

Coreanos também?

Os coreanos são um pouco mais difíceis. Têm uma grande indústria de cosméticos. Um dos nossos maiores desafios foi que uma das maiores empresas do mundo tentou anular nossa patente. Durante um período de nove anos, a patente permaneceu nossa, mas não conseguíamos atrair investidores. Vencemos, estamos livres, e agora estamos tentando atrair mais investidores para crescer.