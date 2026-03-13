Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sem alívio
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Nem liberação de sanção a petróleo russo afasta preço dos US$ 100

Casa Branca autoriza venda de cerca de 124 milhões de barris russos por 30 dias para conter alta, mas não obtém resultado

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