Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Menor impacto
Análise

Não terminou? Múltiplo é sexto elo quebrado do ecossistema Master 

Novo desdobramento afeta controladora do Will Bank, que não captava recursos e, portanto, não afetará o Fundo Garantidor de Créditos (FGC)

Marta Sfredo

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